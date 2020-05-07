شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة»: عودة 301 مصري من العالقين بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، رحلة استثنائية لمصر للطيران قادمة من دبي، على متنها نحو 301 مصريا من العالقين في دولة الإمارات منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن الرحلة رقم Ms913 والتى سيرتها شركة مصر للطيران، وصلت مطار القاهرة قادمة من دبي وعلي متنها 301 مصريا كانوا عالقين بالإمارات، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقلهم إلى مكان الحجر الصحي المخصص لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
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