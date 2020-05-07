شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: بدر شهر رمضان يكتمل الساعة 12:45 وبث حى للظاهرة على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن الأرض ترى رابع وأجمل قمر عملاق في عام 2020م، حيث يكتمل بدر شهر رمضان لعام 1441هـ في الساعة 12:45 من مساء يوم الخميس 7 مايو 2020م بتوقيت القاهرة سيكون القمر في الحضيض من مداره حول الأرض، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد وبالتالي ألمع من حالته المألوفة.

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له، أن هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق والتي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، حيث أنها حدثت هذا العام خلال شهور فبراير ومارس وأبريل الماضية.

وتابع البيان: لكن هذه المرة ستكون الأجمل والألمع خلال عام 2020م، وعلى الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردى، إلا أن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل.

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وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طيلة الليل إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

والمعهد يقوم بتصوير القمر من خلال بث حي على صفحة المعهد

www.nriag.sci.eg

وكذلك من خلال موقع يوتيوب:



ويدعو جموع المصريين وهواه الفلك بالاستمتاع بتلك الظاهرة الجميلة والأبتهال الى الله ان يحمى مصرنا الحبيبة من انتشار فيروس الكورونا.