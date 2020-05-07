شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: معدل إصابات كورونا فى مصر أفقية ولا تشكل خطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه يأمل أن يعرف الناس حجم وخطورة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أن هناك بعض الناس تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى شائعات فى غاية الخطورة، موضحا أن الأعداد مرتفعة لكنها تزيد بطريقة أفقية ولا تشكل الخطورة التي يظنها البعض، والدولة تتخذ كافة الإجراءات من أجل ألا يزيد المعدل اليومي للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال لقاءه مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار، أن الدول تضع نصب أعينها كافة السيناريوهات، ولكن مع نشاط وزيادة أعداد الإصابات فمصر مازالت فى المرحلة الحرجة على الرغم من سيطرة الدولة حتى الآن على الوباء، لذلك لابد أن يعرف الناس حجم ما نحن فيه الآن وخطورته وأهميته.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن العلم يقول إن الوباء لا ينتهي في يوم وليلة ولكن ينتهي في عدة أشهر، وأبرز مثال على ذلك هو وباء السارس ثم أنفلونزا الطيور والخنازير، ولكن في كل الأحوال تلك الفيروسات كانت أقل حدة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتلك السلالة من الفيروس نشطة وعنيفة وقوية ولم يتعامل جسد الإنسان معها من قبل، وقد يمتد مدة التصدي له لعدة أشهر.