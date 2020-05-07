شكرا لقرائتكم خبر عن الخبير الاقتصادى محمد العريان: كورونا يجبر الجميع على مغادرة "منطقة الراحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العريان، الخبير العالمى الاقتصادى، إن العالم يمر بفترة من عدم اليقين بسبب فيروس كورونا، مضيفا أن الوباء يدفعنا جميعا خارج منطقة الراحة.

جاء ذلك فى محاضرة نظمتها جامعة النيل عبر خاصية "زووم"، حيث قدمه الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية الذى أدار النقاش، كما حضر المحاضرة عمرو موسى، وعدد من السياسيين وخبراء الاقتصاد.

وقال العريان إنه لن يتحدث عن الاقتصاد المصرى لأنه ليس لديه كافة المعطيات، لكنه سيتحدث عن كيفية إدارة الاقتصاد بوجه عام فى ظل استمرار وباء كورونا.

وأوضح أن الدول النامية ستبيع بسعر أقل صادرتها، وسيكون هناك سياحة أقل، وسيرسل أبناء تلك الدول بالخارج أموال وحوالات أقل، مشيرا إلى أن الأمور فى إفريقيا ليست سيئة للغاية.

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وكان العريان كتب فى صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالا تحت عنوان " فيروس كورونا يجبر مهنة الاقتصاد على مغادرة منطقة الراحة"، حول تأثير الوباء على اقتصادات العالم، وقال إنه مع تدمير الفيروس التاجي اقتصادًا تلو الآخر، فإن مهنة الاقتصاد - وبالتالي الأسس التحليلية لصنع السياسات السليمة وإدارة الأزمات - يجب أن تلعب دورا للحاق بالتغييرات .

وقال إنه كلما تقدم الفكر الاقتصادى لمواجهة الحقائق المتغيرة، كلما كان التحليل أفضل للوصول إلى أفضل سياسة استجابة.

واعتبر أن هذه الاستجابة ستكون جديدة ومكلفة حتما، مشيرا إلى أن الحكومات والبنوك المركزية تتخذ إجراءات غير مسبوقة للتخفيف من حدة الانكماش العالمي، خشية أن يؤدي الركود العالمي الذي بات مؤكدًا الآن إلى الكساد (وهو بالفعل خطر مرتفع بشكل غير مريح)، كما يفعلون، من المحتمل أن نشهد تآكلًا إضافيًا للتمييز بين الاقتصاديات السائدة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية.