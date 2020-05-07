شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: البنك المركزى المصرى وفر عامل استقرار وقام بعمل جيد فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، إن هناك نوعين من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أحدهما مدرك للوضع مثل "المقيم" والآخر لا يدرك الوضع مثل "السائح"، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع فى الوضع الأخير.

وأضاف الدكتور محمد العريان فى محاضرة نظمتها جامعة "النيل"، أنه ينصح بعدم الاستسلام لذلك لأن الأوضاع تتغير، مشيرا أن مصر لديها فرص جيدة.

وبسؤاله عن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، قال العريان إنه ليس لديه معلومات كافية عنه، ولكنه قال إنه قطاع معرض للخطر، وسيكون هناك عواقب كارثية إذا لم يتم مساعدته، ويجب أن يكون له أولوية، مضيفا: البنك المركزى المصرى حسب ما يعرفه، يقوم بعمل جيد حتى الآن، حيث وفر عامل الاستقرار ولم يفقد السيطرة، ولفت إلى أن الأرجنتين واجهت مشكلة كانت بدايتها خطأ ارتكبه البنك المركزى.

وحول عودة السفر فى ظل الأوضاع الحالية، قال إنه لن يكون سهلا فى ظل انتشار الفيروس المستجد.

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وقال العريان إن الجامعات حول العالم فى وضع إدارة الأزمة، ولديهم الكثير من الأسئلة بلا إجابات، فمثلا، متى يعود الطلاب وكيف يعود الطلاب وكيف يتم الدراسة للطلاب حال استمرار الوضع، وكيف يتم اختبارهم.

وأضاف أن الجامعات تدرك أننا فى وضع أزمة، ولكن هناك تغيير فى الاستراتيجية فى كيفية إدارة الأمور، مشيرا إلى أن النظام التعليمى سيخرج من هذه الأزمة فى وضع إيجابى، لأن هناك تغيير فى كيفية إدارة المحتوى.