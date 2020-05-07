شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: العالم يواجه كساد أصعب من الأزمة المالية العالمية..والمركزى هو الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، إن ما يحدث الآن من ناحية الاقتصاد لم نشهده من قبل ومختلف عن الكساد العالمى والأزمة المالية العالمية، كما أنه مختلف فيما يتعلق بالحلول.

وأوضح الخبير الاقتصادى العالمى فى محاضرة نظمتها جامعة النيل عبر "زووم"، أن العالم يواجه الآن كساد أكبر مما سبق، والجراحون الذين يمكن أن يعالجوا الموقف هم البنوك المركزية، والثقة هى العملة التى يمكن الاعتماد عليها.

وقال العريان إنه حذر من العواقب الاقتصادية منذ نهاية يناير لأن الأزمة أصبحت محلية، فإصابة عضو فى الجسد تعنى إصابة باقى الجسم، مؤكدا أنه يجب مساعدة الناس اقتصاديا لأن ما يحدث ليس خطأهم.

وأكد العريان أنه "مرعوب" مما قد يحدث فى دول أفريقيا جنوب الصحراء، نظرا لأن الوضع الاقتصادى والصحى ضعيف، ويحاول البنك الدولى المساعدة، مشيرا إلى أن هناك "حيرة" لعدم انتشار الفيروس بشكل كبير هناك.

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وقال الخبير الاقتصادى العالمى إن تعداد السكان فى إفريقيا ومصر معظمه من الشباب، وربما يساعد الحر فى إضعاف انتشار الفيروس.

وتابع: صندوق النقد الدولى يحاول المساعدة مع البنك الدولى والأمم المتحدة، حيث وضع تسهيلات داخلية لدفع خدمات الديون للدول المدينة، مشددا على أن هذه المؤسسات واعية لصعوبة الوضع.