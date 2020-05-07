شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: 33 مليون أمريكى خسروا وظائفهم فى 7 أسابيع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الخبير العالمى الاقتصادى، الدكتور محمد العريان، إن 33 مليون مواطن أمريكى خسروا وظائفهم فى 7 أسابيع أى 20% من العمالة، حيث ارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير وربما تصل إلى نسبة 25%، وهى أسوأ نسبة وصلت لها من قبل.

وأضاف فى محاضرة نظمتها جامعة النيل عبر خاصية "زووم"، حيث قدمه الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية الذى أدار النقاش، كما حضر المحاضرة عمرو موسى، أنه يعيش فى كاليفورنيا وهى ولاية لديها مصادر دخل واسعة، إلا أنها تأثرت بشكل كبير لاسيما فيما يتعلق بالعنف المنزلى والتأثر النفسى.

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وكان الدكتور محمد العريان، كتب فى صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالا تحت عنوان " فيروس كورونا يجبر مهنة الاقتصاد على مغادرة منطقة الراحة"، حول تأثير الوباء على اقتصادات العالم، وقال إنه مع تدمير الفيروس التاجي اقتصادًا تلو الآخر، فإن مهنة الاقتصاد - وبالتالي الأسس التحليلية لصنع السياسات السليمة وإدارة الأزمات - يجب أن تلعب دورا للحاق بالتغييرات .