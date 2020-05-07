شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: لن يكون هناك استقرار اقتصادى فى ظل الخلاف بين أكبر اقتصادين بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، إنه لا يمكن فرض الاستقرار على الاقتصاد العالمى فى ظل استمرار الخلافات بين أكبر اقتصادين فى العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.

وأضاف العريان فى محاضرة نظمتها جامعة النيل على برنامج "زووم"، أن الخلاف الأخير بين البلدين حول نشأة الفيروس ومطالبة الصين بتقديم المزيد من المعلومات يزيد من الصعوبات الاقتصادية المضطربة بالأساس.

وأشار إلى أنه عند التعامل مع الأزمات يجب أن تتخذ القرارات بشكل سريع، سواء على مستوى الدول أو الشركات أو المنازل، مؤكدا أن الوضع للأسف لن يكون سهلا.

وأضاف الخبير الاقتصادى العالمى، أن الجميع عليهم معرفة أننا يمكن أن نعيش مع الفيروس لفترة لاسيما مع عدم وجود لقاح قريبا، وسنتعلم كيفية العيش معه ولن تكون سهلا، أولا يجب العمل على تخفيض الضرر، وثانيا عليك الاستعداد لمواجهته بأسرة المستشفيات وأجهزة التنفس، ولكن يجب أيضا معرفة أن كل يوم نعيشه نكتسب شيئا إيجابيا حيث نعرف أكثر عنه.

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وأضاف أن الاقتصاد العالمى عليه الاستثمار فى البنية التحتية والتعليم والصحة والمؤسسات المعنية، وإذا قمنا بذلك، فسيكون هناك أمل فى نهاية الطريق.

وقال إن ما نقوم به اليوم، كان أشبه بالمستحيل ولكن أصبح الآن أشبه بالروتين مثل التعليم على الانترنت، وتقديم المعلومات والعمل على حل المشكلات.

وشرح كيف كانت تؤدى ابنته سامية -16 عاما- واجبها، على الآى باد وهى تتحدث مع صديقتها عبر فيس تايم، فسألها كيف تقوم بذلك، فقالت له: "انت عجوز"، مؤكدة استطاعتها القيام بأكثر من مهمة فى وقت واحد، وشدد العريان على ذلك قائلا إن هذا الجيل قادر على فعل أشياء لا يستطيعه جيله فعلها.

وشرح كيف يواجه الطلاب ضغط شديد ويجب مساعدتهم، مكررا أن الوقت الذى نعيشه يتسم بعدم اليقين والصعوبة، مشيرا إلى أننا خارج منطقة الآمان والراحة الخاصة بنا، فنحن محتجزين فى المنازل، ونجرب شئ لم نعهده من قبل، مما يخلق نوعا من التغير السلوكى.