الصحة: تراجع الوفيات بفيروس كورونا لـ 6% والمتعافين لـ 23.6%

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان تراجع نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 6% بعد تسجيل الوزارة 13 حالة جديدة اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن نسبة المتعافيين من إجمالي الحالات المصابة بلغت 23.6 % بعد تسجيل 1887 حالة، وخروجها من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.