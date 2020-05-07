شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: إعلان إجراءات التعايش مع كورونا بعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عدد الخليج 365 الصادر صباح الجمعة، عدد من المتابعات الهامة، أبرزها إعلان مجلس الوزراء استمرار حظر التجوال من 9 مساء إلى 6 صباحا، فضلاً عن الموضوعات الخاصة والمميزة بمناسبة شهر رمضان، بالإضافة إلى أقوى المراجعات النهائية لطالب الثانوية العامة في اللغة العربية.

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