شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الفلكية بجدة: السوبر مون الأخير بـ 2020 يظهر مكتسيا باللون الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزين السوبر مون الأخير بـ 2020، الآن سماء مصر والوطن العربى في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة ومشهد بديع يخطف الأنظار بليالى شهر رمضان المعظم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن القمر سيصل لحظة الاكتمال الليلة ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض.

وأوضح التقرير، أن القمر أشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.

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القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض) ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض ، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 361,182 كيلومتر

القمر العملاق وحجمه الظاهرى

بشكل عام من الصعب ملاحظة فارق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق بالعين المجردة مقارنة بباقي أقمار البدر الأخرى ، ولكن المتمرسين قد يتمكنون من تمييز حجم إضافي ظاهري لهذا القمر البدر عندما يكون عاليا في السماء.