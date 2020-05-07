شكرا لقرائتكم خبر عن هيخلع جسمك ويركبه تانى.. هتنبهر بحكاية سمكرى البنى آدمين فى "بيني وبينك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلة جديدة يخوضها حسن مجدى، مقدم برنامج بيني وبينك، هذه المرة إلى "جو" المعروف بسمكري البني آدمين، لنتعرف على حكايته، وكيف آثار اهتمام الجميع بيفيديوهاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements ويذاع برنامج بيني وبينك، كل خميس عبر موقع الخليج 365، وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالموقع، ويقدمه، حسن مجدى، ومن إخراج شادي أبو الحسن، وتصوير حسام عاطف، ومونتاج نانيس هيكل.

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