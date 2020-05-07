شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: الحكومات والبنوك المركزية فى حرب ضد الجوع والموت والتراجع الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى، أن الحكومات جميعها والبنوك المركزية فى حرب ضد الجوع والموت والتراجع الاقتصادى بسبب تفشى فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دفعت 6 تريليون دولار حتى الآن لاحتواء الضرر، ولا يوجد هناك شك من ناحية أن الحكومة تفعل ما فى وسعها، هذا لم نراه من قبل.

وقال فى محاضرة نظمتها جامعة النيل، إن الاستجابة العالمية كانت محبطة، لأنه لم يكن هناك تعاون جماعى ولا يوجد لاعبين إقليميين، وأكد أن هذا الوباء يعد مرحلة حاسمة بالنسبة لجيله، لأنه سيحدد مسار الأجيال القادمة.

وأضاف أن التباعد الاجتماعى والجسدى هدفه كسب الوقت، حتى يتم التوصل إلى علاجات ولقاحات، لأننا فى حاجة إلى الوقت، لنكسب وقف العدوى عن طريق إجراءات التباعد.

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وقال إنه بالنسبة لبعض الدول مثل زيمبابوى ونيجيريا المسألة مسألة إما تموت بكورونا، أو تموت بالجوع، فالأولى لديها جهازين تنفس فقط، كما هو الحال فى عدد من الدول الإفريقية.