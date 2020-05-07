برلمانية تسأل عن تخصيص ٢٦ مليون جنيه إعلانات للبريد.. ورئيس الهيئة يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة مخصصات الإنفاق على الدعاية والإعلان في مشروع موازنة هيئة البريد من 4 ملايين جنيه في موازنة 2014/2015 إلى 26 مليونا و400 ألف جنيه في العام المالى 2020/2021.

وأوضح عبده علوان، رئيس هيئة البريد، أن زيادة المبلغ من 4 ملايين في 2014 إلى 26 مليونا و400 ألف جنيه في العام المالى الجديد يرجع إلى وجود منتجات جديد وتعاقدات مع وسائل إعلان مختلفة.

وتساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عن خسائر فرق العملة، حيث إن المبلغ في موازنة العام الجاري2019/2020 كان 7 ملايين جنيه، وفى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 بلغت 31 مليون جنيه.

من جانبه طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، من عبده علوان، رئيس هيئة البريد بإعداد مذكرة حول فرق العملة وتسليمها للجنة.