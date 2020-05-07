كورونا في الوطن العربي: 4 دول بلا إصابات.. ووفيات مصر في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

لم تسجل 4 دول عربية إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هي سوريا وليبيا وموريتانيا وجيبوتي، بينما سجلت فلسطين حالة إصابة واحدة، وسجلت اليمن حالة إصابة وحالة وفاة.

واحتفظت مصر بالمركز الرابع من حيث إجمالي عدد المصابين، بعد السعودية وقطر والإمارات، والمركز الثاني في إجمالي عدد الوفيات بعد الجزائر.