- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:
إنفوجرافيك - مايكل عادل:
لم تسجل 4 دول عربية إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هي سوريا وليبيا وموريتانيا وجيبوتي، بينما سجلت فلسطين حالة إصابة واحدة، وسجلت اليمن حالة إصابة وحالة وفاة.
واحتفظت مصر بالمركز الرابع من حيث إجمالي عدد المصابين، بعد السعودية وقطر والإمارات، والمركز الثاني في إجمالي عدد الوفيات بعد الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في الوطن العربي: 4 دول بلا إصابات.. ووفيات مصر في المركز الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.