بلاغات وشكاوى.. القابضة للكهرباء: تلقينا ٢٠٠ ألف مكالمة منذ إعلان حظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الشركة تلقت أكثر من ٢٠٠ ألف مكالمة عبر خدمة ١٢١ منذ بدء إعلان حظر التجوال على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، لمصراوي، أن الوزارة مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى على الخط الساخن 121 وإصلاح الأعطال منذ بدء حظر التجوال على مستوى المحافظات بسرعة الاستجابة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وباتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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واوضح المصدر، أن عمليات الإقبال من المواطنين على السداد الإلكترونى خلال الفترة الماضية سجلت زيادة نسبية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاختلاط، لافتًا إلى أن التطبيقات الجديدة ستكون أكثر سهولة ويسر على المواطن.

ويتيح الموقع الرسمى للشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية السداد لفواتير الكهرباء، وكل ما يحتاجه المواطن لسداد فاتورة الكهرباء هو إدخال رقم "الكود الإلكترونى" الموجود أعلى فاتورة الكهرباء فى المنتصف وهو رقم ثابت لا يتغير فى كل فاتورة وذلك بحسب المصدر.

ويجري حاليا التوسع فى استخدام تطبيق سهل فى (App Store - Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل.