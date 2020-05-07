وكيل أعماله ولاعب كرة.. مفاجأة في التحقيق مع المتهمين بتهديد عمر جابر وأسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"احنا السبب في اللي وصله".. بهذه الكلمات دافع صديقا اللاعب عمر جابر، ظهير أيمن نادي بيراميدز، عن الاتهام الموجه إليهما بتهديده وأسرته.

البداية تعود إلى تقدم محامي اللاعب الشاب بعريضة بنيابة العجوزة، يتهم صديقيه (في العشرينات من العمر) بطلبهما منه مبلغ مالي كبير لشراء وحدات سكنية وسيارة فارهة.

طلب الصديقين قوبل بالرفض من قبل اللاعب، وجرى عقد أكثر من جلسة بحضور أصدقاء مقربين في محاولة لتقريب وجهات النظر لكن دون جدوى.

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تطورت الأمور بين الطرفين، وعمد الصديقان إلى تهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء حال عدم امتثاله لطلباتهما، لتصل الواقعة سرايا النيابة.

طلبت النيابة العامة الاستماع لأقوال المشكو في حقهما، وأمرت بحجزهما على ذمة التحريات قبل أن تأمر بحبسهما، اليوم الخميس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وترحيلهما إلى قسم شرطة العجوزة.

وعن أقوال المتهمين، برر الأول أنه وكيل أعماله (دون توقيع عقود) والثاني لاعب كرة قدم في نادي أوروبي تجمعهما علاقة صداقة باللاعب منذ تواجده بناشئي نادي الزمالك، وأكد الأول "أنا ساعدته وكنت جنبه.. سهلت انتقاله لنادي لوس أنجلوس الأمريكي". وبرر الاثنان ما أقدما عليه من تهديد اللاعب "احنا السبب في اللي وصله".