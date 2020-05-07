عودة حركة المرور بشارع ترعة الزمر بعد إصلاح كسر بماسورة مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عادت حركة السيارات إلى طبيعتها بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية غرب محافظة الجيزة؛ بعد إصلاح كسر بماسورة مياه. خدمات مرورية عينها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بمحيط منطقة الأعمال؛ لسحب الكثافات وإرشاد السائقين. وأنهى مسؤولو حي العمرانية أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ترعة الزمر أمام كوبري البلاستيك، وإعادة الشئ لأصله.

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