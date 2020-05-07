أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة حول استراتيجية عمل الهيئة القومية لمحو الأمية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة حول استراتيجية عمل الهيئة القومية لمحو الأمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حول دور الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في مواجهة ظاهرة انتشار الأمية.

وقال عباس، في بيان، اليوم الخميس، إن هناك 18.4 مليون أمي في مصر بنسبة تعادل 27.5٪ من سكان مصر بالفئة العمرية من 15 عامًا فيما فوق وهذا مؤشر خطير لاندلاع أزمة لابد من مواجهتها حاليًا قبل تفاقمها في المستقبل القريب، مُؤكدًا أن وصول نسبة الأميين لمصر بتلك النسبة المُذكورة جعلتنا نتساءل عن استراتيجية عمل الهيئة القومية لمحو الأمية، بالإضافة إلى معرفة خطة عملها في الفترة القادمة التي تسير عليها للقضاء على تلك الظاهرة.

وأكد أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا وأبدًا في جميع خطاباته ولقاءاته يعلن أن بناء الإنسان المصري تبدأ بمرحلة التعليم وهذا يجعلنا أمام مسئولية اجتماعية تجاه حل كافة الأزمات التي تواجه قطاع التعليم في مصر لنهضة بلادنا.

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وكان قد أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصنيف الدولي لمصر في مجال التعليم تحسن كثير خصوصا في ظل إجراءات المنظومة التعليمية خلال أزمة فيروس كورونا، وقال: "بقينا من الـ ١٠ الأوائل بعد أن كنا في ذيل القائمة، والكل ماشي ورانا دلوقتي".

وأضاف شوقي، أن هناك مؤتمر دولي عن منظومة التعليم يضم دول العالم الإسلامي، ومصر متحدث رئيسي به، فمن الواضح أن ما فعلته مصر خلال أزمة فيروس كورونا، لفت انتباه العالم".

وأوضح، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن الوزارة تسعى إلى ترشيد النفقات خصوصا مع أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من ضمن اقتراحات دراسة دمج بعض مراكز محو الأمية.