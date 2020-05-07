أخبار مصر | اقتراح برلماني بعدم احتساب مجموع درجات العام لسنوات البكالوريوس لكليات الطب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اقتراح برلماني بعدم احتساب مجموع درجات العام لسنوات البكالوريوس لكليات الطب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة شرين فراج، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن عدم احتساب مجموع درجات هذا العام لسنوات الرابعه والخامسه البكالوريوس لكليات الطب في المجموع التراكمي.

وأوضحت فراج، في اقتراحها، أن قرار اللجنه المشكله من المجلس الأعلى للجامعات عن احتساب سنوات الدراسه الاكلينيكيه، الرابعه والخامسه بكليات الطب كسنوات نهائيه "بكالوريوس" مما أدى إلى قلق بين الطلاب وحيث ان قيام اعاده تدريس القسم او التخصص بصوره سريعه الذى لم يقم بدراسته الطلاب لاغلاق الدراسه بشان فيروس كورونا وذلك عند رجوع الدراسة، لا يحقق العدل والمساواة.

وأكدت أن هناك تباين فى تدريس المواد للسنه الواحده حيث تقسم الدفعه على عدد المواد فهناك من درس مادة فى اول الدراسه بصورة وافية وأخر سيقوم بدراستها بصوره سريعة.

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وتابعت: "هناك اختلاف في درجات المواد وبالتالى من درس ماده بصوره وافيه عند بدء الدراسة لا يستوى مع من سيقوم بدراستها بصورة سريعة، فضلًا عن الجزء التطبيقي على المرضى قد يؤثر على سلامة الطلاب والأطباء معًا ففي ظل جائحة كورونا تصبح المستشفيات بؤرة خطر شديد لأنه أول خط دفاع للمرض وبالتالي في ظل هذه الظروف مخالطة الطلاب والاساتذه للمرضى قد يؤدى الى انتشار العدوى.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الاقسام تم اغلاقها نتيجه جائحه كورونا والعمل على حالات الطوارئ فقط وعند رفع الحظر وإجراءات التعايش مع المرض تدريجيا لن تعود الامور طبيعية.

واقترحت بصدور قرار بعدم احتساب درجات العام فى المجموع التراكمي لتحقيق العدل بين الطلاب وأسوة بالقرار الذي اتخذ للسنوات الأولى من الدراسة بالكلية حتى لا يكون هناك تفضيل بين الطلاب عند التعيين أو التكليف بصورة غير عادلة لظروف عالمية لم يكن لهم شأن بها.