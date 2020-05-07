أخبار مصر | عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول تسليم الأبحاث سواء ورقي أو موقع، وقالت إنه تم تخصيص يوم 9 مايو لطلاب الصف الثالث الابتدائي، والصف الأول الإعدادي والأول الثانوي، أما يوم 10 مايو مخصص للصف الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي، والأول الثانوي.

وأوضحت الوزارة، خلال جدول تسليم الأبحاث، أنه تم تخصيص يوم 11 مايو لطلاب الصف الخامس الابتدائي والثالث الإعدادي والثاني الثانوي، أما يوم 12 مايو مخصص لطلاب الصف السادس الابتدائي والأول الإعدادي، الذين تخلفوا عن أيامهم الأساسية، وأيضًا الثاني الثانوي.

وأشارت الوزارة إلى أن يوم 13 مايو مخصص لطلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي الذين تخلفوا عن مواعيدهم الأساسية وكذلك طلاب الصف الثاني الإعدادي والأول الثانوي، الذين تخلفوا عن المواعيد الأساسية.

أما يوم 14 مايو تم تخصيصه للطلاب المتخلفين عن المواعيد من الصفوف السادس والخامس الابتدائي والثالث الإعدادي والثاني الثانوي.

أما يوم 16 مايو لجميع الصفوف الدراسية المتخلفين عن المواعيد الأساسية.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل او الشهادة الاعدادية سواء كان علي منصة أدمودو أو ورقيا تقول وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني وتقول الوزارة أيضًا خلال بيان لها أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج،.

وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا فقالت الوزارة خطوات التسليم الورقي: ففي البداية بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق،. ثم يحب علي الطالب كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف وإذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف وعلي الطالب أن يقوم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠

أما عن خطوات التسليم فعلي الطالب أن يقم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF ويقم بتسمية ملف الPDF كالآتي: إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)، وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي وأدخل على حسابك على منصة إدمودو وستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020" وبعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع ثم قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل)اضغط على زر "التسليم النهائي".

يقول وزير التربية والتعليم أن سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.

وعن الاسئلة المتكررة يقول الوزير:" الموضوع كله بسيط وواضح ولا يستحق أي ضجة بعد الشرح الوافي والإجراءات الميسرة جدا لكم. تقوم الوزارة علي الجانب الآخر بجهد هائل لفرز وتسجيل وتصحيح ورصد نتائج ١٥ مليون مشروع لكل السنوات ولا تشغلوا انفسكم بها.. الموضوع بسيط وقد قضي الامر الذي فيه تستفيان!".

وعن سؤال تصحيح الابحاث رد وزير التربية والتعليم عن بعض الاستفسارات قائلا في رسالة للمعلمين:"لا تشغلوا انفسكم بما هو من شأن الوزارة ولن يصحح معلم الفصل أبحاث طلابه كما قلنا سابقا".