مصر | استدعاء شهود العيان في واقعة تهديد عمر جابر بالقتل.. واعترافات صادمة

استدعت النيابة العامة بشمال الجيزة، شهود العيان في واقعة تهديد اثنين للاعب عمر جمال بالقتل، وهم حراس عقار اللاعب، والذين قالوا إن المتهمين كانا يترددان على المنزل بين الحين والآخر، للسؤال عن اللاعب وأسرته، ومواعيد حضورهم للمنزل، وإن الشخصين قاما بتهديده أمامهم أكثر من مرة، واللاعب لم يستجيب لذلك.

وأضاف المحامي شعبان سعيد وكيل اللاعب عمر جابر في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن النيابة قامت برصد كاميرات المراقبة للتأكد من صحة الواقعة، وبالفعل أكدت صحتها، بترددهما عليه وتهديدههما له أمام شهود العيان.

وأضاف، أن المتهمين أنكرا ما نسب إليهما وأنهما لم يطالبا بأي مبالغ مالية من اللاعب لعملهما معه كولكاء له، وأنهما طالبا فقط بمستحقاتهما المالية، وكانا يطالبان بها.

وتقدم وكيل اللاعب عمر جابر، ببلاغ المقدم ضد "أحمد.ع" و"أحمد.ن"، بعد تهديدهما للاعب بالقتل والإيذاء إذا لم يستجيب لمنحه لهما مبلغ ١٣ مليون جنيه.

وأضاف المحامي، أن اللاعب عمر كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهمين مذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.

وتابع، أن اللاعب قال في بلاغه، إنه بعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا مبلغ 13 مليون جنيه لشراء فيلا في الشيخ زايد، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

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وأوضح المحامي، أنه بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما. ثم توجها إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عاطلين بتهمة تهديد اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب بيراميدز الحالي، بالقتل والإيذاء ما لم يستجب لرغباتهما في منحهما مبلغ 13 مليون جنيه وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وباشرت نيابة العجوزة التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي شعبان سعيد، وكيل اللاعب عمر جابر، والذي سرد فيه تفاصيل علاقة اللاعب بالمتهمين.

البلاغ حمل رقم 420 لسنة 2020 عرائض شمال الجيزة، وتم تحرير محضر.

ومن جهة أخرى، كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.