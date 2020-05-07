مصر | "إحنا السبب في العز اللي أنت فيه".. القصة الكاملة لصديقي "عمر جابر" بعد حبسهما

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "إحنا السبب في العز اللي أنت فيه".. القصة الكاملة لصديقي "عمر جابر" بعد حبسهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"إحنا السبب في العز اللي أنت فيه".. بهذه الكلمات هدد لاعب كرة قدم بنادي أجنبي، وآخر ادعى أنه وكيل أعمال اللاعب "عمر جابر"، لاعب نادي الزمالك السابق، ولاعب بيراميدز الحالي، دون أن يقدما أوراقا تفيد ذلك.

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن شعبان سعيد المحامي، تقدم بعريضة بنيابة العجوزة بمحكمة شمال الجيزة، بصفته وكيلا عن اللاعب عمر جابر، قال فيه عمر إنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان ناشئي في نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب لكونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.

وأضاف المصدر ذاته إلى أنهما طلبا منه بعد ذلك مبالغ مالية وصلت إلى ملايين الجنيهات، ولدى رفضه بدأ ابتزازه وتهديده بالإيذاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهما.. "إحنا السبب في العز اللي أنت فيه".

وأوضح المصدر ذاته إلى الخليج 365 بأن النيابة العامة بالعجوزة طلبت استدعاء المتهمين لسماع أقوالهما حول الواقعة، وبعد حضورهما وسماع اقوالهما، تبين أنهما في العقد الثاني من عمرهما، حيث ادعى أحدهما أنه كان وكيل أعمال " عمر جابر" سابقا، ولدى سؤاله عن وجود عقود أوراق أو عقود تفيد ذلك، علل عدم وجود أوراق أو عقود بينهما لكونهما أصدقاء، فيما، مشيرين إلى أنهما السبب في بيعه لنادي لوس أنجلوس في أمريكا.

واختتم المصدر ذاته، أنه أصدر قرارا بحجزهما لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وأنه بعد ورود تحريات المباحث بالجيزة حول الواقعة، صدر قرارًا بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

"ضرب ابنه على وشه وقتله بمطواة".. هكذا أنهي صاحب صالة جيم ثلاثيني العمر، حياة حارس عقار ستيني العمر، داخل الجراج عمله، بشارع الجمهورية، بمنطقة كفر طهرمس، التابعة لحي الهرم، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفي بولاق الدكرور العام، بوصول "جمال.م.س"، 64 سنة، حارس عقار، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنات بسلاح أبيض، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين أحد سكان العقار حراسته.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان، تبين أن " عمرو.أ"، 36 سنة، صاحب صالة جيم، أرسل نجل المجني عليه لشراء متطلبات له، ولدي تأخره صفعه على وجهه، ما أثار حفيظة والده.

وبينت التحريات الأولية أن المتهم تشاجر مع المجني عليه بالجراج سكنه وعمله، وتعدى عليه بالسب والشتم، ثم سدد طعنات بجسده، بسلاح أبيض (مطواة)، محدثًا إصابته، وفر هاربا.

حاول نجل المجني عليه إنقاذ والده، فأسرع بنقله بتوك توك قيادته، إلى مستشفي بولاق الدكرور، لكنه توفي فور وصوله المستشفي.

وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المجني عليه، بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.