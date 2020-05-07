مصر | بلاغ للنائب العام يحذر من خطورة تطبيقات "اللايف" على الأمن القومي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام يحذر من خطورة تطبيقات "اللايف" على الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت المحامية دينا المقدم، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد جميع التطبيقات الإلكترونية التي تساعد على الظهور مباشر للجمهور "اللايف".

ووصفت المقدم بلاغها بأنه هو الأخطر على الإطلاق لأن تطبيقات اللايف "البث الحي أو المباشر" هي جريمة تهدد الأمن القومي والآخلاق.

واستشهدت المقدم بقول الشاعر المصري أحمد شوقي "إنما الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا"، وخصت في بلاغها الأسرة والمجتمع والفتيات بالأخص ومافيا أعمال اللايف لعمل الفتيات، والفتيات فقط التي تشترط في إعلانها أن تكون الفتاة جميلة وأنيقة وبمفردها وفي غرفتها منفردة بهاتفها النقال.

وأضاف البلاغ: "استقطاب الفتيات وأغرائهن بالمال الوفير دون تعب سوى مخاطبة الرجال والتغنج والعري وارتكاب جرائم عدة مخلة بالآداب العامة وتقديم محتوى جنسي فج يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب وموقع لوبس وانستجرام وبيجو ويوم لايف والعديد من المواقع التي تستغل الصغيرات مقابل مبالغ مالية تدفع لها من هذه المواقع وهو ما يمثل جريمة الفعل الفاضح العلني والتحريض على الفسق والفجور.. والدعارة إلكترونية مقنعة ومغلفة بصيغة العمل على مواقع التواصل الاجتماعي".

واستطرد البلاغ موجهة حديثها للنائب العام: "بالأمس فوجئنا بموقفكم الجاد والضروري ضد حنين حسام عبد القادر والشهيرة بأنها صاحبة فيديو" فتح الكاميرا مقابل الدولارات " والذي يحقق الردع العام ولكم كل التقدير على هذا الموقف وسرعة الإجراءات القانونية".

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وأوضحت "المقدم" في بلاغها أن أبليكشن وبزنس اللايف هو فرص عمل للمراهقات تتقاضى مقابله الفتيات آجر 200 دولار في اليوم تحول على حسابها البنكي من الخارج مقابل ساعتين يوميا تعرض فيه مفاتنها وتتحدث لرجال غرباء من جميع أنحاء العالم، ويتم التعاقد إلكترونيا بإرسال صورها الشخصية وبطاقة الرقم القومي أو الباسبور".

وأضافت: "عملية الاتجار بالبشر تلك تتم عن طريق أكثر من 120 أبليكشن بمسميات مختلفة يمكن تحميلها من جوجل آب أو أي كلاود".

وكشفت دينا المقدم، التي تقوم بالإعداد لفيلم وثائقي عن مدى أضرار هذه التطبيقات تحت اسم "الدعارة الإلكترونية"، وقامت بشرح كيفية استخدام هذه التطبيقات في استغلال الفتيات.

وكان قد تم القبض مؤخرًا على الطالبة حنين حسام عبد القادر بتهمة التحريض على الفسق والفساد بعد أن طالبت الفتيات بالدخول على أبلكيشن اللايف وتحقيق ربح مادي من خلاله في القضية رقم ٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح الساحل المتهمة فيها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية.

وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.