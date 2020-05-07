شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الفكر الإسلامي يواصل فعالياته ويناقش «قيمة استثمار الوقت وعدم إهداره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف فعالياته خلال شهر رمضان، وجاءت الحلقة الثالثة عشرة من الملتقى بعنوان: «قيمة استثمار الوقت وعدم إهداره».

وقال الدكتور عبدالفتاح عبدالقادر جمعة، مدير مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية، في كلمته: أن من أعظم النعم التي يتقلب فيها الإنسان صباح مساء نعمة الوقت، التي غفل عنها الكثيرون، يقول سبحانه وتعالى- مذكرًا بهذه النعمة-: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا}، فعلى العاقل أن يستغل أيامه وأوقاته بالطاعات والقربات، وألا يضيعها في غير طاعة الله (عز وجل)، يقول الشاعر:

فَالوَقْتُ أَعْظَمُ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيعُ.

وأضاف جمعة: فالإسلام عني عناية بالغة بالوقت، حيث بين النبي (صلى الله عليه وسلم) قيمته وأهميته، فقال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي كَيْفَ صَنَعَ اللهُ فِيهِ، وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي كَيْفَ اللهُ بِصَانِعٍ فِيهِ، فَلْيَتَزَوَّدِ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ، وَمِنَ الشَّبَابِ قَبْلَ الْهَرَمِ، وَمِنَ الصِّحَّةِ قَبْلَ السَّقَمِ، فَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَمَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ»، موضحا مسئولية الإنسان عن الوقت أمام الله تعالى يوم القيامة، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): «لَا تَزُولُ قَدمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمُرُهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عَلِمهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ؟».

وأكد على أن عدم تنظيم الوقت أو إساءة استغلاله يخلق الكثير من المشكلات، مما يتسبب في تأخر المجتمعات، فإن تقدم الأمم وازدهار حضارتها ونهضتها لا يكون إلا بحسن استثمارها للوقت وإدارتها له، موضحا أن الوقت هو الحياة، وتنظيم الوقت يعني تنظيم الحياة، ومن ثم يتمكن الإنسان من تحقيق أهدافه التي رسمها لنفسه، فيتقن عمله، ويسعى جاهدًا إلى إنجازه بأحسن صورة، فيندفع نحو التطوير والرقي بنفسه وبمجتمعه، فما فاز إنسان على غيره إلاّ بإدراكه لقيمة الوقت ومبادرته للاستفادة منه بكل ما يستطيع؛ لذلك من التوفيق والسعادةِ أن يدرك الإنسان قيمة وقته وعمره، وأن يصرفَ هذا الوقت في العمل الصالح، وتعلّم العلم النافع، وفي كل أمرٍ يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع، فمن فَعَلَ ذلك أدرك قيمةَ وجودهِ في الحياة.

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