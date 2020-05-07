شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: تأكد إصابة صحفيين أحدهما نقابي والآخر متدرب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين برئاسة أيمن عبدالمجيد، أنه إدراكًا للمسؤولية الوطنية، والنقابية، والاجتماعية، في تلك الظروف، التي تواجه فيها مصر والعالم، حربًا غير مسبوقة في العصر الحديث مع فيروس «كورونا»، تتابع لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن كثب، عبر غرفة عملياتها، الحالات المرضية من الصحفيين وأسرهم، وتتلقى على مدار الساعة شكاوى الاشتباه في أعراض الإصابة بفيروس «كورونا»، وتقدم الدعم، كما تيسر سبل الدعم للزملاء، لتلقي الخدمات الطبية، عبر وسائل إلكترونية، تحول دون تعريضهم لمخاطر الانتقال لمقر النقابة.

وذكر بيان، الخميس، أن اللجنة تعمل انطلاقًا من الأسس التالية:

١- التعاطي مع الأزمة غير المسبوقة، بآليات غير نمطية، ومرونة في تقديم الخدمة، عبر وسائل الاتصال الحديثة، وقد تضمن البيان الأول تلك الإجراءات والآليات، وأرقام الغرفة.

٢- توزيع العمل بين أعضاء غرفة العمليات وفق الاختصاص، لتسيير جميع الأعمال، من طلبات دعم حالات اشتباه «كورونا»، أو تسيير العمل اليومي، بتقديم خدمة التحويل عبر الواتس على مدار ٢٤ ساعة، وكذلك إنهاء إجراءات استرداد الزملاء مستحقاتهم المالية، عما يسددونه من فواتير، لدى جهات طبية غير متعاقدة مع مشروع علاج النقابة.

٣- الاهتمام بالشق الوقائي إلى جانب العلاجي، من خلال بذل جهد لتوفير مواد التعقيم، والتطهير والكمامات، لتكون متاحة للزملاء بأقل أسعار، ومن جهات موثوقة.

٤- الحفاظ على سرية بيانات وحالات الزملاء، ولا نذكر أسماء، إلا في الحالات التي يكشف بياناتها زملاء عبر النشر بالفيس لطلب الدعم، أو الاستفسار عن حالة بعينها، لأن الهدف هو تقديم الدعم والخدمة، للزملاء وأسرهم.

وأعلنت اللجنة إحصاء بنشاطها في مختلف المحاور:

المحور الأول:

حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا المستجد:

تلقت اللجنة 50 طلب دعم لحالات اشتباه بين الزملاء وأسرهم، عبر الواتس أو التواصل المباشر مع رئيس اللجنة، وتم التعامل معها فور تلقي الإخطار بالحالة، وتقديم الدعم الكامل.

أولًا: حالات الإصابة:

١- ثبت إصابة ثلاثة من الزملاء بينهم مراسل متدرب بإحدى المحافظات، ونقابيان، وإصابة 5 من أسر الزملاء، وذلك منذ بدء عمل الغرفة ٢٤ مارس الماضي.

٢- الزميلان نقابي، وآخر مراسل، حالتهما مستقرة- الحمد لله- ويجرى متابعتهما بشكل دائم.

وكان الزميل النقابي، اتصل بشكل مباشر على رئيس اللجنة في الرابعة فجر الخميس ٣٠ إبريل، يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة «٣٩»، وآلام حادة في الجسم، واحتقان شديد، وعلى الفور تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصلت مع إسعاف طوارئ كورونا، وذهبت سيارة الخامسة فجرًا، نقلته إلى مستشفى حميات إمبابة، حيث أجريت الأشعة والتحاليل والمسحة التي ثبت إيجابيتها، والحالة مستقرة وتخضع للعزل مع اختفاء كل الأعراض.

- بينما حالة الزميل، المراسل، تم التواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والجهات المعنية بوزارة الصحة، ومع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة للزميل الذي يخضع للحجر الصحي، تحت متابعة طبية، وحالته مستقرة.

- نسأل الله الرحمة والمغفرة، للزميل محمود رياض، فكان الإصابة الأولى، وقد تواصل معه رئيس اللجنة فور علمه، بحالته، عبر اتصال هاتفي من الزميل محمد عبدالمجيد، نائب رئيس تحرير جريدة الرأي، فتم التواصل معه، ومع غرفة مجلس الوزراء، والدكتور ماهر الجرحى، نائب مدير مستشفى إمبابة للحميات.

- الزميل، كان محتجزًا في حميات إمبابة، ولم تظهر المسحة الأولى ولا الثانية، إذا كانت النتيجة سلبية أو إيجابية، فتم استعجال المسحة الثالثة، وتم التواصل مع الزميل، وإدارة المستشفى يوم ٢٢ إبريل، حيث سحبت المسحة الثالثة، وفي مساء ذلك اليوم أفاد الدكتور الجارحي بإيجابية الحالة، وتقرر نقلها إلى مستشفى العجوزة.

- في اليوم التالي، تم التواصل مع الأستاذ عباس رياض، شقيق الزميل، لمساعدته والأسرة، حيث توجهوا إلى مستشفى حميات إمبابة، لإجراء مسحات للزوجة والأبناء، وشقيقته وشقيقيه، وبعض أبنائهم المخالطين.

- ثبت سلبية مسحات الجميع، باستثناء طفليه عبدالله وحسن- تعافيا الحمد لله- بينما شقيقته لم تظهر إذا كانت المسحة سلبية أم إيجابية، فتم أخذ مسحة ثانية، ثبت سلبيتها.

٣- حالات الإصابة الخمس، نحمد الله على خروجهم متعافين، وكانت على النحو التالي:

أ- شقيق زميل وزوجته، خضعا للعزل، حتى ثبت التعافي من خلال مسحات سلبية، فيما تم إجراء مسحة للزميل، كونه مخالطًا وثبت سلبيتها الحمد لله.

ب- نطمئنكم الحمد لله، خرج عبدالله وحسن محمود رياض، نجلا الزميل الراحل، ومعهما والدتهما المرافقة لهما اليوم، وأجريت لهم مسحة في مستشفى العجوزة، ونقلهم في الثانية من ظهر الجمعة الماضي إلى فندق بمدينة ٦ أكتوبر، مع استقرار الحالة، وثبت سلبية المسحة صباح الأحد، وأخذت مسحة تأكيدية في الفندق، ومع ثبوت سلبيتها الثلاثاء، خرجوا لمنزلهم صباح الأربعاء، بحمد الله.

- وكان رئيس اللجنة، على تواصل دائم مع السيدة ريهام، لتذليل أي معوقات، وخلال اتصال مساء السبت، أخطر بطلب منح الطفل عبدالله، علاجًا بديلًا للأقراص، لصعوبة ابتلاعها، تواصل مع غرفة مجلس الوزراء، التي تواصل أحد أفرادها على الفور، مع السيدة ريهام، وتواصلت معها الدكتورة علياء، لتقديم الخدمات، كما أخطرها في العاشرة صباح الأحد بنتيجة المسحة الأولى التأكيدية قبل الخروج «سلبي»، وبينما المسحة التأكيدية الثانية، ظهرت الثلاثاء «سلبي»، فتقرر خروجها وطفليها، بعد التأكد من سلامتهم، حفظهم الله.

ج- شقيقة زميلة، أصيبت وتعافت بحمد الله، وخرجت من العزل.

ثانيًا: حالات الاشتباه:

١- أجريت مسحات لعدد ٦ حالات من الزملاء وأسرهم، ثبت سلبية ٥ حالات، وحالة والدة زميلة، سحبت منها العينة صباح الثلاثاء، وفي انتظار النتيجة.

٢- كل حالات الاشتباه، جرى التواصل الدائم معها، وتقديم كامل الدعم لها حتى الاطمئنان عليها، مع التأكيد على أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تعمل في ظروف صعبة، وتسعى بكل ما يمكن لتسهيل تقديم الخدمة للزملاء، من قبل الجهات الطبية المعنية.

المحور الثاني:

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تقديم الخدمة الطبية اليومية، من العاشرة، حتى الواحدة ظهرًا بالنقابة، وعبر رقم الواتس على مدار ٢٤ ساعة يوميًا، وهذه إحصاءات بما تم منذ ٢٤ مارس وحتى الأربعاء ٦ مايو:

١- تقديم ٤٦٧ خطاب تحويل تحاليل وأشعة للزملاء وأسرهم.

٢- مساعدة ١٥ حالة عناية مركزة.

٣- ٤ حالات نقل دم.

٤- ٢٤ خطاب ولادة.

٥- 14 عملية جراحية، بينها ثلاث حالات استئصال أورام أقنان بالمخ والثالثة ثدي.

٦- قسطرة قلب ٢ عملية.

٧- ١٠ حالات، دخول مستشفيات طوارئ.

٨- من بين حالات الطوارئ، زميل شعر بمشكلة في القلب، الرابعة فجر ٢٨ إبريل، وفور اتصاله برئيس اللجنة وجد الرد، وتواصل رئيس اللجنة مع هيئة الإسعاف، حيث وصلته السيارة في غضون نصف ساعة، وتم نقله لمستشفى كوبري القبة العسكري، وأجريت له الإسعافات اللازمة، وكان رئيس اللجنة على تواصل دائم معه، والدكتورة فوزية بغرفة عمليات اللجنة، وهو الآن بصحة جيدة، الحمد لله.

٩- كانت اللجنة قد استبقت الأزمة بمخاطبة الجهات الطبية، لاعتماد خطابات الواتس من رقم محدد، وإيميل خاص باللجنة، كما اتخذت إجراءاتها السريعة للتعاطي مع الأزمة، وهو ما لم يشعر الزملاء بأي مشكلات في تلقي الخدمة.

المحور الثالث:

تقديم خدمات الوقاية والمطهرات والكمامات

أولًا: تم مخاطبة الدكتور لواء، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن إتاحة المطهرات من إيثيلين والكمامات للصحفيين وأسرهم، وتفضل مشكورًا بالموافقة.

ثانيًا: تم إتاحة المنتجات بأقل أسعار متوافرة، للزملاء، من خلال اللجنة، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا يوميًا، باستثناء الإجازات الرسمية، وحتى الأربعاء ٦ مايو، استفاد من تلك الخدمة ٨٠٠ من الزملاء والزميلات.

ثالثًا: يشكر رئيس اللجنة المؤسسات الصحفية، الملتزمة بالإجراءات الوقائية، وهي أكثرية، ويشدد في الوقت ذاته على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية، المخالفة، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٩ لسنة ٢٠٢٠، بشأن منح إجازة استثنائية، لكل من يعاني أمراضًا مزمنة «سكر- ضغط- أمراض الكلى-أمراض الكبد- أمراض القلب- الأورام».

وكذا السيدات اللاتي ترعى طفلا أو أكثر يقل سنه عن اثني عشر سنة ميلادية.

وذلك حفاظًا على سلامة الزملاء، وحماية أطفالهم.

ويدعو رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، الزملاء الخاضعين للقرار الوزاري، ويواجهون تعسفًا لإرسال بياناتهم على رقم الواتس «01288888720»، حتى تتخذ النقابة إجراءات الدعم والحماية اللازمة.

في الختام، يتوجه رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بالشكر لغرفة استغاثات مجلس الوزراء، وللجهات الطبية المتعاونة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لمتابعته حالة الزميل المصاب.

كما يشكر رئيس اللجنة، كل زميل يُسهم في إخطار اللجنة بأي طلب دعم، ويدعو في الوقت ذاته الزملاء، للالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما يتوجه بالشكر لكل من يعمل في صمت، لتقديم خدمة لزميل، سواء كان مقدم الخدمة في موقع المسؤولية، أو من بين صفوف الجمعية العمومية.

وتقدم رئيس اللجنة، بالشكر لفريق العمل بمشروع العلاج، الذي يعمل بكل إخلاص ومسؤولية، شعر بها الزملاء أعضاء النقابة، الذين تعاملوا مع خدمات اللجنة، خلال الأيام الماضية.