شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت مطار القاهرة الدولي مساء الخميس، 3 رحلات استثنائية سيرتهم الخطوط الكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت، وعليهم 600 ‪ مصري من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرحت مصادر بمطار القاهرة، بأن رحلات الخطوط الكويتية الثلاث وصلت المطار قادمة من الكويت وعلي متنهم 600 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.