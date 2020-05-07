شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبي بعزل مدن جامعة الإسكندرية: استقبال 13 مصابًا جديدًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، المدير الطبي لمستشفى الحجر الصحي الجديد، الذي تم إنشاؤه بمقر المدن الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية «مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19» أن المستشفى استقبل ١٣ مصابًا جديدًا بفيروس كورونا الخميس.

وأوضح «إبراهيم» لـ«المصري اليوم» أن حصيلة اليوم الأول للمستشفى ارتفع إلى ٢٢ حالة جرى تسكينهم في غرفهم لتقديم الخدمة الطبية لهم من خلال فريق طبي وتمريضي متخصص ومدرب مشيرًا إلى أنه باستقبال أول دفعة من المرضي يصبح مستشفى عزل المدن الجامعية ثالث مستشفى عزل في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة.

ولفت إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وأشار إلى أن المصابين قادمين من مستشفى الحميات ومطروح حيث جرى تحويلهم إلى مستشفى العزل بعد ثبوت إيجابية العينات الخاصة بهم.

وذكر رئيس الفريق الطبي الجديد: «نعمل جميعًا على حماية المواطنين من الإصابة بفيروس وكورونا المستجد، وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، مؤكدا على أن الجميع يسعي إلى الحفاظ على أرواح المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره».

ولفت إلى أن مستشفى العزل في المدن الجامعية تضم 576 سرير، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.

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