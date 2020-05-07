شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الحملات لإزالة اشغالات الطرق العامة والباعة الجائلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ضرورة تكثيف حملات المتابعة اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، وتطبيق القانون بحسم وحزم، تجنبا للفوضى والعشوائية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز ومدينة السنطة، حيث كلف رئيس المدينة برفع كافة الاشغالات الموجودة بالطرق، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة، وتحرير محاضر اشغال طريق للمخالفين مع التأكيد على المرور اليومي لمتابعة الحالة المرورية بالشوارع.

كما تفقد محافظ الغربية شوارع مدينة زفتي وسوق الخضار والفاكهة الموجود بمدينة زفتي، واصدر تعليماته لرئيس المدينة بتوفير قطعة أرض بديلة لنقل السوق اليها بعد عمل الباكيات اللازمة وتجهيزها لنقل الباعة الجائلين.

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة زفتي ايضا بمتابعة مشروعات الرصف التي تتم بالشوارع والانتهاء منها في المواعيد المحددة.