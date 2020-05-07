شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تحرّر محضرًا لطالب أنشأ صفحة باسم كلية التربية لنشر الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الدكتورة أمل مهران، عميد كلية التربية، محضرًا ضد طالب دراسات عليا أنشأ صفحة على موقع «فيس بوك» تحت مسمى «الجروب الرسمي لكلية التربية جامعة دمنهور» واتهمت منشئ الصفحة، وهو طالب مقيد بدرجة الدبلوم بالكلية، باستغلال تلك الصفحة لترويج الإشاعات المغرضة ونشر الأكاذيب عن الجامعة بصفة خاصة ومصر بصفة عامة في ظل الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقالت إدارة إعلام الجامعة في بيان، الخميس، إن الشؤون القانونية الخاصة بالجامعة حررت محضرًا رقم ٣٩٧٧ إداري قسم بندر دمنهور، ضد المذكور واتهمته بانتحال صفة رسمية متحدثًا باسم كلية التربية جامعة دمنهور، على خلاف الواقع، واتخذت الجامعة ضد طالب الدراسات العليا جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها تحويله للتحقيق على الفور.

وأشار الدكتور عبيد صالح، إلى أن الشائعات تعتبر من أخطر الأسلحة المدمرة للمجتمعات والأشخاص على السواء، وانها تسبب في ارتكاب الجرائم وتفكيك العلاقات الأسرية والاجتماعية، لافتًا إلى أن البعض يستهدف من الشائعات إفشال الدولة، مشيرًا إلى أن جامعة دمنهور ترصد أي شائعات أو أخبار غير منطقية على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم بالتحقق من مصادرها والبحث عن مدى صحتها ودرجة انتشارها وتأثيرها، ونفى أي أخبار مغلوطة وتوضيح الحقائق كاملة للرأي العام.