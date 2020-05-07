شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 301 مصري من العالقين بالإمارات إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الهجرة، في بيان، إنه في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، فقد استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس 301 من المصريين العالقين في دبي بدولة الإمارات، وذلك في إحدى الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، وجاري نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازي.

هذا وتضم اللجنة في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.