شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة ضخ مياه الشرب إلى مدينة العريش بعد إصلاح خط المياه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ضخ مياه الشرب إلى مدينة العريش، بعد صيانة وإصلاح أحد الأعطال في خط المياه الرئيس المغذي للمدينة في منطقة الكيلو ١٧ غرب العريش.
وأكد اللواء سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، الخميس، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بخط المياه المغذي لمدينة العريش في منطقة الكيلو ١٧ غرب مدينة العريش، وتمت إعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وذكر رئيس مجلس الإدارة، أنه سيجري توزيع المياه على مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش وفقًا لجدول المناوبات المحدد سلفًا، وأنه كان يتم توزيع مياه الشرب خلال فترة الإصلاح على مختلف التجمعات عن طريق سيارات نقل المياه الفنطاس.
يذكر أن عملية ضخ مياه الشرب عن مدينة العريش بشمال سيناء توقفت بسبب قيام لودر بكسر خط المياه الرئيس المغذي لمدينة العريش.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
7,981
-
تعافي
1,887
-
وفيات
482
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة ضخ مياه الشرب إلى مدينة العريش بعد إصلاح خط المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.