شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة ضخ مياه الشرب إلى مدينة العريش بعد إصلاح خط المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ضخ مياه الشرب إلى مدينة العريش، بعد صيانة وإصلاح أحد الأعطال في خط المياه الرئيس المغذي للمدينة في منطقة الكيلو ١٧ غرب العريش.

وأكد اللواء سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان، الخميس، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بخط المياه المغذي لمدينة العريش في منطقة الكيلو ١٧ غرب مدينة العريش، وتمت إعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وذكر رئيس مجلس الإدارة، أنه سيجري توزيع المياه على مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش وفقًا لجدول المناوبات المحدد سلفًا، وأنه كان يتم توزيع مياه الشرب خلال فترة الإصلاح على مختلف التجمعات عن طريق سيارات نقل المياه الفنطاس.

يذكر أن عملية ضخ مياه الشرب عن مدينة العريش بشمال سيناء توقفت بسبب قيام لودر بكسر خط المياه الرئيس المغذي لمدينة العريش.