شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ قرارات إزالة بحلون وغلق سنتر للدروس الخصوصية جنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة تكثيف كافة المتابعة بأحياء العاصمة للحملات التي تستهدف إزالة مخالفات البناء ورفع كافة الاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات ورفع كفاءة الشوارع والميادين واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وشنت أجهزة حي حلوان حملة كبرى أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة رقم 198 لسنة 2018 وهي عبارة عن 4 محلات وسقف خشبي بنهر الطريق بشارع حنفي ابو جبل عرب غنيم ، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وغلق وتشميع سنتر اخترق قرارات غلق المراكز التعليمية كائن في شارع مصطفى فهمي.

كما تم رفع إشغالات بميدان محطة حلوان، موقف 15مايو ، طريق الاتوستراد لتحقيق السيولة المرورية، وتنفيذ اعمال نظافة ورفع الردش بطريق الاتوستراد، وحنفي ابو جبل ، ووعاطف البرقوقي، احمد بدوي، وإسماعيل كامل، والمشروع الأمريكي ، وعزبة الوالدة العمومي .

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كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.