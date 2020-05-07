شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية هبة عوف: الناس لديها معلومات خاطئة عن الشجاع الأقرع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هبة عوف، الداعية الإسلامي، أستاذ التفسير جامعة الأزهر، إن الكثير من الناس لديهم معلومات خاطئة عن الشجاع الاقرع، مشيرة إلى أن الأمر ليس بوجود الشعر أو خلافه.
وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الأقرع من القارعة وهى المصيبة التى تحدث للعبد، جراء ضربات هذا الثعبان".
وفى وقت سابق، قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن شهادة امرأتين، تعادل شهادة رجل، كما جاء فى القرآن الكريم، هو تخفيف وإنصاف للمرأة، وليس إهانة أو تقليل أو إنقاص منها كما يعتقد البعض.
وأضافت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الله يعلم الزوج والأب والأخ ولها حقوق حتى فى الشهادة لم يتركها وحدها، وليس الأمر ضلال فى العقل، وإنما الضلال هنا العاطفة التى تغلب العقل".
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