شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية هبة عوف: الناس لديها معلومات خاطئة عن الشجاع الأقرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هبة عوف، الداعية الإسلامي، أستاذ التفسير جامعة الأزهر، إن الكثير من الناس لديهم معلومات خاطئة عن الشجاع الاقرع، مشيرة إلى أن الأمر ليس بوجود الشعر أو خلافه.

وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الأقرع من القارعة وهى المصيبة التى تحدث للعبد، جراء ضربات هذا الثعبان".

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