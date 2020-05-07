شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة تقل سوريين عالقين بالخارج لمطار دمشق الدولى قادمة من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار دمشق الدولى عصر اليوم طائرة تابعة لـ"السورية للطيران" تقل 232 راكباً من السوريين العالقين فى الخارج قادمة من مطار القاهرة الدولى، وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وذكرت وزارة النقل السورية – بحسب وكالة سانا - أن الطائرة التى وصلت من مطار القاهرة إلى مطار دمشق الدولى تقل على متنها 218 راكباً و14 طفلاً رضيعاً.

من جهتها قالت مديرة صحة دمشق الدكتورة هزار رائف إنه سيتم نقل ركاب الطائرة إلى مركزى الحجر الصحى بفندق مطار دمشق الدولى والوحدة عشرين بمدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بدمشق حيث سيقيمون لمدة 14 يوماً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

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وقبل إقلاع الطائرة من مطار القاهرة، أشار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في مصر الدكتور بسام درويش في تصريح لمراسل سانا إلى أن رحلة اليوم تأتي لإعادة الدفعة الأولى من السوريين العالقين الموجودين بمصر والذين سجلوا أسماءهم لدى السفارة من الراغبين بالعودة إلى البلاد، مبيناً أن الحكومة السورية تعمل جاهدة لرعاية مصالح السوريين الموجودين خارج أرض الوطن ولتذليل العقبات من أجل عودتهم سالمين إلى سورية.

وكلف الفريق الحكومي مؤخراً وزارات الخارجية والمغتربين والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أي استثناءات فيما يخص قرار الحجر.

ووصلت إلى مطار دمشق الدولي يوم الإثنين الماضي طائرة تقل 251 من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا.. وتم استقبال ركاب الطائرة في مركز الحجر الصحي في مجمع صحارى بريف دمشق.