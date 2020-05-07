شكرا لقرائتكم خبر عن 11 رحلة استثنائية غدا لإعادة العالقين من عدة دول أبرزها أمريكا والسعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير وزارة الطيران المدني، غدا الجمعة، 11 رحلة جوية استثنائية الي واشنطن وإسطنبول وجدة والرياض والكويت ودبي وناجامينا وعنتيبي وكيجالي والسودان، في أكبر تشغيل لرحلات الاجلاء منذ بدء الجسر الجوي لوزارة الطيران المدني، وذلك لعودة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج .

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قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران سوف تسير 8 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلي العاصمة واشنطن وجدة وإسطنبول ودبي والكويت والرياض ، بينما تسير شركة ايركايرو 3 رحلات اثنين الي الكويت وواحدة الي كيجالي والخرطوم وعنتيبي، وتنقسم العودة إلى مطاري القاهرة ومرسى علم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج ، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .