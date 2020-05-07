شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صرف 2 مليون جنيه قبل العيد للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء الإدارة المركزية للبر من خلال إدارات البر بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهوربة الأسبوع القادم في صرف مبلغ 2 مليون جنيه كدفعة أولى تحت حساب صدقة الفطر، في إطار مشروع صدقة الفطر الذي تبنته وزارة الأوقاف هذا العام.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه يمكن المساهمة في المشروع من خلال حساب البر العام رقم:

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(788999/ 450/ 9) بالبنك المركزي أو من خلال التبرع بموجب إيصال رسمي بالمبلغ سواء أكان زكاة فطر أو نذر أو صدقة ، وذلك من خلال جميع إدارات الأوقاف ومديرياتها على مستوى الجمهورية .

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت الاستجابة لطلب العديد من المواطنين في تلقي صدقة الفطر أو بدل الإطعام أو الكفارات أو فدية الصيام ، أو بدل موائد الرحمن ، أو زكاة المال أو الصدقات العامة ، وذلك لصرفها في مصارفها الشرعية ..