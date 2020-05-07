شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنهاء خدمة مقيم شعائر إقام صلاة التراويح على فراشة بجوار مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة مقيم شعائر فى مديرية أوقاف بنى سويف، وذلك لمخالفته تعليمات غلق المساجد.

وذكر بيان للوزارة اليوم:"بناء على مذكرة مديرية أوقاف بني سويف والتي أفادت بقيام "ج.م" مقيم شعائر بمسجد عبد العظيم مجاور عطية بمدينة بني سويف بعمل فراشة بجوار المسجد وإمامة المصلين لصلاة التراويح يوم السبت 2 مايو الجارى، وعلى ما عرضه رئيس القطاع الديني، أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمته".

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

كما أكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

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2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة .

