شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انتظام العمل بالشهر العقارى وإجراءات حضارية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم العمل بمقرات الشهر العقارى في ظل أزمة فيروس كورونا، وسط إجراءات حضارية لمواجهة الفيروس المستجد، ورفعت المقارات لافتات مكتوب عليها ممنوع الدخول للمكتب بغير ارتداء الكمامة والجوانتى، والتى اظهرت التزام الموظفين داخل الشهر العقارى والمترددين بالتعليمات الخاصة بالوقاية من كورونا.

وكشف مدير عام التفتيش الفني بالقاهرة الكبرى، كامل رمضان عثمان، طبيعة العمل داخل مقرات الشهر العقارى، حيث أكد أنه وفقا لتوجيها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعودة العمل بالشهر العقارى دون حدوث تكدس، فتم عودة الخدمات الضرورية جدا للمواطنين مثل توكيل خاص بمعاش أو توكيل خاص بقضية خاصة دعاوى الأحوال الشخصية وإثبات النسب ودعاوى النفقة ومحاضر فتح وغلق وصية وإثبات التاريخ، بجانب إضافة خدمتين أخريتين هما التوكيلات بكافة أنواعها وعقود بيع السيارات .

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