شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بنفق أحمد بدوى فى شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثافات مرورية وزحام للسيارات شهدتها منطقة شبرا للمتجه إلى المظلات و الخلفاوى.

وظهرت الكثافات تحديدا، من بعد مخرج شبرا بكوبرى أكتوبر، حيث شهد نفق احمد بدوى زحام للسيارات، والذى يستمر بشارع الترعة ، ثم يبدأ تدريجيا فى الإنخفاض. وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة ، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .

وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .