شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة حسب الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” الجدول الزمنى حسب الصفوف الدراسية لتسليم المشروعات البحثية لطلاب، حيث يتم تسليم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الابتدائى والصف الأول الإعدادى والصف الأول الثانوى للذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيا يوم السبت 9 مايو الجارى، والأحد 10 مايو الصف الرابع الابتدائى والثانى الإعدادى والأول الثانوى، والإثنين 11 مايو الصف الخامس الابتدائى والصف الثالث الإعدادى والثلاثاء 12 مايو الصف السادس الابتدائى والأول الإعدادى الذين تخلفوا والأول الثانوى الذين تخلفوا، والأربعاء 13 مايو الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائى والصف الثانى الابتدائى والأول الثانوى ممن تخلفوا، والخميس 14 مايو الطلاب الذين تخلفوا من الصف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثانى الثانوى، والسبت 16 مايو الطلاب الذين تخلفوا عن جميع الصفوف.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن مشاريع الأبحاث لطلاب النقل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020، كما يتاح للطلاب تسليم الظرف ورقيا إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو الجارى.

وحددتت وزارة التربية والتعليم خطوات تسليم الأبحاث الورقية والإلكترونية على النحو التالى:

خطوات التسليم الورقى:

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه فى ظرف مغلق.

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

خطوات التسليم الإلكتروني:

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

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٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".