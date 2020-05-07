شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى 4 أيام لاستكمال الصيانة تبدأ مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى وذلك لمدة (4 أيام) ابتداء من الساعة 9 مساءً يوم الخميس الموافق 7/5/2020 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 10/5/2020 على ان يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال .

وأكدت محافظة الجيزة أن ذلك يأتى فى ضوء استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية واعلى معدلات الأمن والسلامة على المحاور والطرق بالمحافظة ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى جنوب بالمتابعة الميدانية للأعمال والإلتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بوضع العلامات الارشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بضرورة الإلتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادى التكدسات مع تقديمها كامل الإعتذار للسادة المواطنين عما قد يلحق بهم من إعاقات مرورية بمحيط منطقة الأعمال مع خالص الشكر للتعاون والاستجابة .

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كانت نفذت محافظة الجيزة سلسلة حملات مكبرة بالتوازى على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تمكنت المحافظة خلالها من رفع العديد من حالات الإشغال التى كان يعانى منها المواطنين مسبقا .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات التى تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الإنضباط مضيفًا أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية فى الشوارع الحيوية بالمحافظة .