شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستعد للعيد وتعدل قواعد حجز القطارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة السكة الحديد الاستعداد لفترة تشغيل عيد الفطر المبارك في محاولة لاستيعاب الأعداد المتوقع سفرها خلال العيد باستخدام القطارات، وتقدم الخليج 365 في 14 معلومة كل ما تريد معرفته عن فترة تشغيل العيد وكيفية حجز مقاعد قطاراتها وموعدها حجز قطارات العيد.

1ـ ورش السكة الحديد بالفرز بمنطقة الشرابية وأبو غاطس في أحمد حلمى بدأت الاستعداد وتجهيز أكبر عدد من العربات المكيفة والعادية والجرارات استعدادا لفترة تشغيل عيد الفطر.

2ـ السكة الحديد تستهدف استيعاب المسافرين الراغبين فى قضاء العيد مع أسرهم فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم وتطبيق حظر تجوال يومى من الساعة 9 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالى.

3ـ يجرى دراسة الدفع بعدد من الاستوكات "القطارات" الإضافية خلال الأسبوع السابق للعيد.

4ـ القطارات الإضافية التي يجرى دراسة الدفع بها ستكون بجانب القطارات العاملة حاليا والمدرجة بجداول التشغيل المعمول به منذ تطبيق حظر التجوال.

5ـ تشغيل العيد هذا العام سيكون مختلفا تماما عن كل عيد بسبب كورونا كون أن هيئة السكة الحديد تعمل حاليا وفق جداول تشغيل مؤقتة موضوعة منذ تطبيق حظر التجوال نهاية مارس الماضى.

6ـ تتضمن الجداول المؤقتة إيقاف تشغيل القطارات خلال الفترة من 9 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالى.

7ـ سيتم دراسة الدفع بعدد من القطارات الإضافية مع بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان وفق ما تسمح به طاقة الخطوط وبما لا يتعارض مع زمن التقاطر المحدد بين القطارات كون أن ساعات التشغيل اليومى 15 ساعة فقط.

8ـ لن يتم تجاوز فى النهاية زمن التقاطر حفاظا على سلامة مسير القطارات.

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9ـ فترة حظر التجوال لمدة 9 ساعات يوميا تفرض على هيئة السكة الحديد نظام تشغيل معين خصوصا بخطوط الصعيد التى يصل زمن الرحلة عليها لـ 13 و14 و15 ساعة مما يحكم الهيئة بتشغيل عدد معين من القطارات إلتزاما بحظر التجوال.

10ـ تم تغيير قواعد الحجز تماما خلال هذا العيد خصوصا بالنسبة للوجه القبلى حيث سيكون الحجز قبل السفر بـ 24 ساعة فقط بدلا من 14 يوما سواء بجداول التشغيل المؤقتة المعمول بها منذ تطبيق حظر التجوال أو القطارات الإضافية التى يجرى دراسة الدفع بها لتعمل مع قطارات الجداول المؤقتة.

11ـ نظام الحجز حاليا يدوى وليس آليا بسبب تغيير مواعيد القطارات والعمل بجداول تشغيل مؤقتة غير ثابت فيها مواعيد القطارات بسبب طبيعة حظر التجوال والتغييرات التى تطرأ كل فترة على ساعات حظر التجوال.

12ـ لا يتم الحجز عبر برنامج الحجز المركزى باستخدام أجهزة الكمبيوتر سوى للقطارات التى لم تتغير فقط وهذه القطارات موجودة فى الوجه البحرى فقط وعددها أيضا محدود لذلك أغلب الحجز حاليا يتم يدوى وقبل السفر بـ 24 ساعة.

13ـ سيستمر العمل بنظام الحجز اليدوى خلال فترة العيد الذى يتم خلاله طرح مقاعد القطارات قبل السفر بـ 24 ساعة فقط تحسبا لأى طوارئ أو تغيير مواعيد القطارات أو إلغاء تشغيل أى مواعيد قطارات.

14ـ سيتم خلال فترة العيد الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى بعدد 4 تذاكر للراكب كحد أقصى.

15ـ يستمر خلال فترة تشغيل العيد غلق منافذ الحجز الخارجية قصر الحجز على شبابيك حجز محطتى القاهرة والجيزة والمحطات الرئيسية.