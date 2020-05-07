فيديو.. الشقيقة الكبرى.. كيف ساعدت مصر الدول الأكثر تضررا من كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب فيروس كورونا المستجد العالم أجمع وتتداعى اقتصاديات كبرى الدول ويصيبها حالة من الهلع والفزع وتقرر معظمها غلق حدودها والاكتفاء بإمكانياتها لسد حاجتها وتأبى مد يد العون لغيرها. فى حين تتسابق دول أخرى للاستحواذ على أى شحنات مستلزمات طبية باعتبارها الفوز العظيم وطوق النجاة لإنقاذها مما هى عليه. Advertisements وبينما كان المشهد كذلك ظهر دور الشقيقة الكبرى، أعلنت مصر عن دعمها ومساندتها لدول الجوار الأكثر تضررا وبعثت بشحناتها هنا وهناك لا فارق لديها وقت الأزمة بين دولة واخرى الكل سواء لديها فى الإنسانية. في الفيديو التالي نستعرض دور مصر في مساعدة الدول الأكثر تضررا من أزمة كورونا..

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