«المقاولون العرب» بأسيوط تضع كابينة تعقيم لوقاية العاملين والمترددين من كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر محسوب مدير فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط عن تنفيذ كابينة تعقيم من إنتاج الشركة ووضعها بمقر عمل فرع الشركة بأسيوط للحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين مع الشركة.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح أن كابينة التعقيم عبارة عن جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى مقر الشركة لتعقيم الأشخاص حيث يتم تشغيله وإيقافه أوتوماتيكيًا بمجرد دخول العامل فيه وإتمام عملية التعقيم التي تشمل الأيدي والملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم للتخلص من أي ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات لضمان عدم نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.

المقاولون العرب بأسيوط تضع كابينة تعقيم لوقاية العاملين والمترددين من فيروس كورونا

وأكد أحمد جابر مسؤول العلاقات العامة بفرع الشركة على أنه تم تغطية المقرات والمواقع التابعة للشركة بمحافظة سوهاج والوادي الجديد والمشروعات التابعة لفرع اسيوط بكابينة تعقيم للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالشركة مضيفاً أنه تم تصنيع كابينة التعقيم بالجهود الذاتية بالشركة حيث إن الممر الجديد يعمل بنظام الرشاشات الشبورة والتى تحيط بجسم العامل من كل اتجاه وذلك لضمان إجراء التعقيم الشامل له وذلك من خلال استخدام مواد تعقيمية أمنه على جسم العامل وملابسه.

كانت محافظة أسيوط قد اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بناءًا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 58 لسنة 2020 بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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