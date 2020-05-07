شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يطالب وسائل الإعلام بالاستمرار في توعية المواطنين بأزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل وسائل الإعلام بالاستمرار في توعية المواطنين بخطورة الأزمة الحالية مع التركيز على المخاطر والأضرار الاقتصادية التي من الممكن أن يتأثر بها المجتمع لو استمر الوضع على ما هو عليه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لمجلس الوزراء الذي أقيم اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا.