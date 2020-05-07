شكرا لقرائتكم خبر عن طرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة بمدينة رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، طرح كميات كبيرة من الأسماك لبيعها بأسعار مدعمة ومخفضة بعد وصول سيارة أسماك من حصة المحافظة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الأسماك بأسعار تناسب الجميع.
وقال رأفت في بيان، الخميس، إن نوعية الأسماك هي «سمك بياض بسعر يتراوح من 20 جنيها وحتى 30 جنيها وسمك حريد يتراوح السعر من 20 جنيه وحتى 35 جنيها- وسمك شعور يتراوح السعر من 25 جنيها وحتى 45 جنيها- سمك محسن بسعر 60 جنيها»، وتم البيع أمام إدارة تموين رأس غارب.
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