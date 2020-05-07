شكرا لقرائتكم خبر عن سعادة بين طلاب الصف الثاني الثانوي لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا، أمس، بواسطة أجهزة التابلت من المنزل، وأدى طلاب المجموعة الأولى الامتحان ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً، بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفرالشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادى الجديد، جنوب سيناء». وتداولت صفحات الغش الإلكترونى صورا لأسئلة الامتحان، فيما شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل المشاكل التقنية والبشرية. وعبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحان، مؤكدين أن الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسط.

ويؤدى طلاب المجموعة الثانية الامتحان، ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، حتى مثول الجريدة للطبع بمحافظات «الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بنى سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح».

وأكدت غرفة عمليات التعليم أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية مع طلاب الصف الثانى الثانوى، أثناء امتحان اللغة الثانية، الذي يتم بشكل إلكترونى من المنازل منذ التاسعة صباحا. وأوضحت غرفة العمليات عدم رصد أي شكاوى تقنية أو من صعوبة الأسئلة، وأن الأمور تسير على ما يرام. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى أداء الامتحانات الإلكترونية من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت، عن طريق الواى فاى أو الشريحة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت، خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، ويحتسب وقت الامتحان للطالب من لحظة فتح الامتحان إلكترونيا حتى انتهاء الوقت المخصص للمادة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى، الذين أدوا الامتحان في مادة الجغرافيا 583 ألفًا و450 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوى.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا الامتحان 99%، من إجمالى 589 ألفًا و756 طالبا وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن أي طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى، سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وحذر «شوقى» من أي محاولات للغش الجماعى، مؤكدا أن حالات الغش الجماعى والإجابات المتطابقة ستنال عقابا شديدا، موضحا أن الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة هي الفترة المتاح أثناءها الدخول على الامتحان من كل محافظة، ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء الدخول عليه.

وأعلن «شوقى» رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى.

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وأكد الوزير، في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه يتعين على الطالب تسجيل الحضور، بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أي شكوى إن وجدت، على أن يكون تسجيل الحضور في أي وقت، بعد كل امتحان، من خلال الرابط التالى:

https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-

complain/