شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تماثلهم للشفاء.. خروج أول ٤ حالات من مستشفى العزل بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بفرحة عارمة هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أول أربعة حالات تم تماثلهم للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وخروجهم اليوم من مستشفى العزل والمخصص من الهلال الأحمر بالشرقية لمديرية الشؤون الصحية بقرية شيبة بمركز الزقازيق.

مستشفي العزل بالزقازيق

مستشفي العزل بالزقازيق

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل الوزارة للمستشفى، للاطمئنان على حسن سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وفي جو من السعادة الغامرة بالمستشفى بتمام شفاء هذه الحالات، وعودتهم إلى ذويهم بحالة جيدة، والذين قاموا بالثناء على مستوي الخدمة الطبية التي قدمت لهم، وحسن المعاملة من الجيش الأبيض، والنظافة العامة لأماكن الإقامة، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى، على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضي بالمحافظة، والمحافظات الأخرى، مثمنًا دورهم الوطني، لشعورهم بالمسؤولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفانٍ.

مستشفي العزل بالزقازيق

مستشفي العزل بالزقازيق

وأشار وكيل الوزارة إلى أن كتائب الجيش الأبيض تجمع الآن بين الوطنية والإنسانية في آن واحد، ويعملون على قلب رجل واحد، في خط المواجهة لوباء فيروس كورونا المستجد، فهم خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطنين، ويفعلون ما بوسعهم في سبيل معالجة المرضي للحفاظ على سلامتهم وصحتهم أولًا ومن ثم لدرء انتشار المرض والوباء بين المواطنين، مضيفًا بأن أفراد الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، أصحاب القلوب والأيادي البيضاء لم تتواني عن تقديم الخدمة المثلى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بصورة مشرفة، والذين أصبحوا يحظوا باحترام وتقدير الجميع، هذا إلى جانب الجهود المخلصة والعطاء المستمر لجيشي مصر من القوات المسلحة والشرطة، واللذان يحافظان على أمن واستقرار الوطن، فبارك الله في جهودهم المخلصة، ولهم كل تحية وإكبار، وهم مصدر فخر واعتزاز لنا، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

مستشفي العزل بالزقازيق