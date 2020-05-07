شكرا لقرائتكم خبر عن عزل قريتي البسقلون وطمبو في المنيا لارتفاع حالات الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الخميس، عزل مربعات سكنية بقريتي البسقلون بمركز العدوة، وطمبو بمركز بني مزار لمدة 15 يومًا، في أعقاب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا بهما، وحفاظًا على الصحة والعامة وعدم حدوث اختلاط ومنع انتشار الوباء.
وأصدر الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، الخميس، توجيهات إلى مديري الإدارات الصحية بالمركزين بسرعة تعقيم منازل القريتين، والدفع بسيارة إسعاف لأقرب وحدة صحية، وفحص الحالات المخالطة للمصابين.
وقال مسؤول بمديرية الصحة – رفض ذكر اسمه – أنه تم رصد 6 حالات إصابة بقرية البسقلون، و7 حالات بقرية طمبو بمركز بني مزار.
فيما بدأت مديرية أمن المنيا، اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ قرار وزارة الصحة بعزل القريتين.
يأتي القرار بعد أسابيع من رفع الحظر عن 3 قرى بمركزي بني مزار ومغاغة، عقب تماثل المصابين للشفاء وعودتهم للقرى وعدم ظهور حالات جديدة.
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